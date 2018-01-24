Краснотурьинск, Свердловская область, 24 января, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Адвокаты НП «Центр правовой защиты» города Екатеринбурга намерены изучить все обстоятельства инцидента, в результате которого от рака скончалась 27-летняя жительница Краснотурьинска. Юристы планируют посетить город, а также оказать помощь другим пострадавшим от врачебных ошибок жителям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным местных изданий, адвокаты готовы оказать помощь в случаях, которые произошли за последние пять лет. При этом случаи с более продолжительным сроком давности, когда ошибки повлекли вред здоровью, будут рассматриваться, если эпизод произошёл после 1996 года. При этом всем, кто намерен обратиться за помощью, желательно иметь медицинские документы или их копии, а также заполнить анкету, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Екатеринбурге от рака скончалась 27-летняя многодетная мать из Краснотурьинска, которую в родном городе лечили от остеохондроза. Трагичность истории усиливается тем, что осенью 2016 года без вести пропал её супруг, и трое детей фактически остались сиротами.

Год спустя после исчезновения мужа женщина начала оформлять документы о потере кормильца. У неё на руках остались девочка 4,5 лет, двухлетний сын и полугодовалый малыш. Вести хозяйство в одиночку ей было крайне тяжело, но всё это время ей помогали родители и неравнодушные жители Краснотурьинска.

Однако осенью 2017 года она начала чувствовать сильные боли в спине и конечностях. После обращения в больницу и многочисленных анализов ей диагностировали остеохондроз. При этом состояние женщины не улучшалось, и ей приходилось вызывать скорую помощь. Врачи ставили уколы, но так и не госпитализировали её.

В конце осени женщина собрала медицинские документы и деньги на поездку в областной центр. В Екатеринбурге при ознакомлении с результатами анализов, сделанными в Краснотурьинске, врачи поставили многодетной матери страшный диагноз — рак четвёртой стадии с метастазами. Она была госпитализирована. 26 декабря 2017 года ей исполнилось 27 лет. 11 января 2018 года она скончалась.

Отметим, что по факту смерти женщины была организованна доследственная проверка.