Вашингтон, 24 января, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Курс американского доллара к корзине шести основных мировых валют 24 января опустился до минимума декабря 2014 года, сообщает Marketwatch.

oldtext.whotrades.com Доллар снижается

Как следует из данных торгов в ходе торгов соответствующий индекс DXY опустился на 0,5% — до 89,666.

В частности, по отношению к евро американская валюта подешевела на 0,32%, к фунту стерлингов — на 0,68%.

Евро в настоящий момент торгуется в районе $1,2385.

Напомним, в первых числах января доллар впервые с осени минувшего года опустился ниже отметки в 57 рублей.

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