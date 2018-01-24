Душанбе, 24 января, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Правоохранительные органы и силовые структуры Таджикистана в 2017 году изъяли из незаконного оборота 4,448 тонны наркотических средств. Это на 29,8% больше, чем в 2016 году, сообщил на итоговой пресс-конференции сегодня, 24 января, заместитель директора Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Муртазо Хайдарзода.

Афганистан

По его данным, больше всего изъято гашиша (2,384 тонны) и опия (1,211 тонны), а также 742 килограмма наркотиков каннабисной группы и 110 килограммов героина.

Хайдарзода сообщил о том, что в отчетном году крупная транснациональная группировка, которая контролировала поставки афганских наркотиков, была разоблачена во взаимодействии с правоохранительными органами России. В рамках операции задержан главарь группировки Мусалмон Холов и восемь его подельников — шестеро граждан Таджикистана и двое граждан России. Всего же в 2017 году сотрудниками АКН были раскрыты и пресечена деятельность 52 преступных групп из 115 человек.

Заместитель главы антинаркотического ведомства добавил также, что в 2018 году ожидается рост наркотрафика из Афганистана, где увеличиваются посевные площади под опийный мак. Он заверил, что все необходимые меры силовые ведомства предпринимают, в частности, идет работа по укреплению границы с Афганистаном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году правоохранительные органы и силовые структуры Таджикистана изъяли 3426 кг наркотических средств. Тогда же было отмечено снижение этого показателя по сравнению с данными по итогам 2015 года — на 1250 кг. Снижение объемов конфискованных наркотиков глава ведомства Шерхон Салимзода объяснил изменением маршрута контрабанды из-за усиления контроля таджикско-афганской границы.