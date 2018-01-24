Москва, 24 января, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора 24 января обсудили сирийское урегулирование и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mid.ru Сергей Лавров, Рекс Тиллерсон

«Рассматривалась ситуация с урегулированием конфликта в Сирии, в том числе ход операций в северных районах и подготовка к встрече сирийских сторон в Вене и Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, который нацелен на продвижение мирного процесса под эгидой ООН», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Сергей Лавров в ходе беседы акцентировал, что «только сами сирийцы вправе определить будущее своей страны».

Говоря о ситуации вокруг КНДР, главы внешнеполитических ведомств выразили общее мнение, что Пхеньяну следует строго выполнять требования Совета Безопасности ООН, неоднократно осуждавшего ядерные испытания и ракетные пуски в Северной Корее.

«При этом Лавров вновь предостерёг от эскалации напряжённости в районе Корейского полуострова, к которой ведёт агрессивная риторика в адрес Северной Кореи, включая сколачивание направленных против неё блоков и угрозы морской блокады», — сообщает пресс-служба.

Российский министр также обратил внимание американского коллеги на готовность к диалогу, демонстрируемую Пхеньяном, и призвал к «разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами с учётом российско-китайских инициатив на сей счёт».

Как сообщается, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.