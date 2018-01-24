Давос, Швейцария, 24 января, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Проблема международной киберпреступности стала одним из ключевых вопросов Всемирного экономического форума, который проходит в эти дни в швейцарском Давосе.

Ketrin.sv Сбербанк России

Эксперты единогласно считают, что киберугрозы становятся значимым фактором риска для экономической, финансовой и социальной сфер жизни в эпоху цифровых технологий. Создание платформы по борьбе с международной киберпреступностью станет мощным ответом хакерам.

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на открытии центра, подчеркнул, что организация должна стать ключевой вехой развития обширной инициативы ВЭФ по кибербезопасности — проекта Cybercrime project, в разработке которого российский банк принимал активное участие.

По словам Кузнецова, Сбербанк давно взял на вооружение цифровую экономику и принимает меры по борьбе с возникающими киберугрозами. Глобальный центр кибербезопасности сможет укрепить позиции банка в этой сфере.

«Центр должен функционировать как уникальная платформа государственно-частного партнерства, развитие которой будет происходить по трем ключевым направлениям. Эти направления — установление взаимовыгодного сотрудничества между государственными и частными корпорациями, формирование необходимых условий для организации постоянного обмена информацией и создание надежного исследовательского центра, осуществляющего независимую оценку и анализ текущей ситуации в области кибербезопасности на международной арене», — подчеркнул зампред Станислав Кузнецов.

В создании центра принимали участие практически все страны, объединенные под эгидой ВЭФ. Учитывая риски глобального киберландшафта, участники форума признали необходимость создания глобального центра, сфокусированного на вопросах кибербезопасности. В связи с этим было принято решение о запуске новой государственно-частной платформы.

По словам зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова, центр возьмет на себя роль платформы по взаимодействию государственного и частного секторов, развитие которой будет происходить по трем ключевым направлениям. Речь идёт о сотрудничестве между государственными и частными корпорациями, формировании необходимых условий для организации постоянного обмена информацией, а также о независимой оценке и анализе текущей ситуации в области кибербезопасности на международной арене.

«Для киберпреступников и хакеров не существует границ между государствами. Они действуют в глобальном масштабе. Это значит, что мы должны продолжать наращивать сотрудничество между правительствами и организациями по всему миру», — пояснил топ-менеджер Сбербанка.

Планируется, что создаваемая структура заработает как операционный центр уже в марте.