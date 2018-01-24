Москва, 24 января, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Слухи о том, что столичные власти претендуют ещё и на Подмосковье, может быть попыткой расколоть союз между Москвой и Московской областью, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 января, комментируя появившуюся в социальных сетях информацию о том, что нынешнего губернатора Московской области Андрея Воробьёва в скором времени может заменить действующий заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Максим Ликсутов.

Орленок Иван Сергеевич Москоская область

«Для того чтобы это произошло, необходимо, чтобы Андрей Воробьёв куда-то ушел, а его увольнять пока никто не собирается, — напомнил Абзалов. — Он входит в группу Шойгу, и его двигать никуда не будут. Так же шизофреничны предположения, что Ликсутова толкает Игорь Сечин, который якобы договорился с «Ростехом».

Кроме того, по мнению эксперта, в педалировании этих процессов не заинтересован и сам Собянин, по крайне мере до тех пор, пока соответствующие решения не будут приняты на федеральном уровне. В свою очередь, центральная власть, особенно накануне выборов, совсем не заинтересована в «раскраивании» и разрыве элит. Более того, вынужденный союз Москвы и области, как отметил Абзалов, активно проецируется по линии первого лица.

«Никто никого двигать не будет без ухода на повышение, — заявил политолог. — Система работает на этой схеме. Я очень сильно сомневаюсь, что в ближайшее время такие решения будут приниматься».

Что касается предполагаемого противостояния Сергея Шойгу и Игоря Сечина, то, по мнению эксперта, хотя у них есть разногласия в некоторых сферах, нельзя сказать, что имеет место фронтальное противостояние этих двух политиков.

«У Сечина нет желания «сесть» на Московскую область, — уточнил Абзалов. — Кроме того, сложно представить себе Сечина, договаривающегося с Ликсутовым. Какие у Сечина интересы в регионе? Почему ему это направление интересно? Зачем ему проталкивать человека, который никакого отношения к нему не имеет? Да, факт, что у Воробьёва и Собянина отношения сложные, но сверху пошла установка мириться и улаживать противоречия».

Также он напомнил, что такие взаимосвязанные регионы, как Москва и Московская область, часто находятся в непростых отношениях, но существующая схема предполагает, что центр отслеживает такие вещи и стабилизирует ситуацию. Кроме того, сами игроки не заинтересованы во фронтальном противостоянии.

Напомним, что в соцсетях появилась информация о том, что якобы Андрей Воробьёв перейдёт с поста губернатора на место главы МЧС. Его место, согласно этой версии, должен занять заместитель московского градоначальника Максим Ликсутов, которого вроде бы поддерживает Игорь Сечин. Согласно этой же информации, Ликсутова лоббирует его московский шеф, у которого непростые отношения с Воробьёвым. Одна из предполагаемых целей, которой хотят достичь проводники и лоббисты этой кадровой перестановки, — снижение аппаратного рейтинга Сергея Шойгу.