Вашингтон, 24 января, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Российская Федерация несет ответственность за новую химическую атаку в Сирии. Об этом, как передает ВВС, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на международной конференции в Париже.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

«Последние нападения в Восточной Гуте вызывают серьезное беспокойство, что Башар Асад (президент Сирии) продолжает использовать химическое оружие против собственного народа», — заявил Тиллерсон.

По его словам, Российская Федерация, которая вмешалась в сирийский конфликт, «несет ответственность за гибель людей в Восточной Гуте и множестве других мест в Сирии, ставших жертвами химического оружия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января представители сирийской оппозиции, действующие в районе Восточная Гута под названием «белые каски», обвинили официальный Дамаск в очередном применении отравляющих веществ против мятежников.

По их данным, 13 человек получили ранения, после того как «режим Асада» применил хлор в городе Думе в Восточной Гуте. При этом каких-либо доказательств предоставлено не было.

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