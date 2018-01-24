Москва, 24 января, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам лишения свободы за коррупцию, не жаловался на условия содержания в СИЗО. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Жалоб и обращений на нарушение его прав не поступало», — сказала Москалькова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы признал экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководства «Роснефти» за выдачу Минэкономразвития положительной оценки, в результате которой компания приобрела 50,08% акций «Башнефти».

Улюкаев был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за взятку.

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