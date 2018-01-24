Вильнюс, 24 января, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Не дождавшись внимания со стороны польских энергетических предприятий и получив возможность пользоваться латвийским Инчукалнским газохранилищем, Литва отказалась от планов построить в Сидеряй (Тельшяйский район Литвы) подземное газохранилище стоимостью несколько сотен миллионов евро. Об этом объявило министерство энергетики Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 января.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Эти изменения обусловили снизившуюся потребность в строительстве подземного газохранилища в Литве, поэтому предлагается не предпринимать активных действий относительно реализация проекта», — пишет министерство энергетики Литвы. Подготовленное им постановление сегодня, 24 января, будет рассматривать правительство.

Осенью 2014 года власти Литвы решили оценить возможности получения европейского финансирования для проекта газохранилища и заинтересованность польских энергетических компаний в его реализации как регионального проекта ЕС.

Разработчик проекта Lietuvos energijos gamyba в 2015 году встретился с представителями польского газового и нефтяного концерна PGNiG и оператора передачи газа Gaz-Systems, но они, по словам министерства энергетики Литвы, не были заинтересованы в проекте.

Кроме того, в последние годы на газовом рынке стран Прибалтики произошли существенные перемены: появился доступ к инфраструктуре поставки и хранения газа, в том числе к Инчукалнскому хранилищу, в Литве потребность в газе в 2013—2017 годах снизилась почти на треть.

Ранее подсчитывалось, что строительство Сидеряйского хранилища будет стоить около 170 млн евро, а еще 140 млн евро понадобится для газовой «подушки» объемом 500 млн кубометров.

При этом потребление природного газа в Литве в 2018 году выросло, а российский газовый концерн «Газпром» занял 54% рынка. Часть «Газпрома» в 2016 году составляла почти 40%, а в начале 2017 года прогнозировалось, что за год она вырастет до 55%.

По данным компании Amber Grid, в Литву через Клайпедский терминал СПГ и по трубопроводу из России через Белоруссию в прошлом году было импортировано 52,43 тераватт-часа газа, но 25,66 тераватт-часа через Литву транзитом ушли в Калининградскую область.

Помимо транзита в Калининград, в прошлом году «Газпром» поставил Литве 14,41 тераватт-часа газа, или почти 54% от потребленного в стране количества (26,77 тераватт-часа). Оставшаяся часть — 12,36 тераватт-часа, или 46%, — была доставлена через терминал СПГ, через него газ норвежской компании Statoil и газ других поставщиков доставили компании Litgas, Lietuvos dujų tiekimas и крупнейший потребитель газа в Литве — Йонавский завод удобрений Achema.