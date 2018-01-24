Москва, 24 января, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Министерство культуры России 23 января решило отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи. По словам главы Минкульта Владимира Мединского, большинство граждан РФ воспримут картину как насмешку над историей СССР. Однако мнения пользователей по поводу этой точки зрения разделились.

Низкопробная чернушная комедия Смерть Сталина, Франция

Большинство пользователей согласились с тем, что картина не должна выходить на большой экран, так как искажает историю СССР и представляет его граждан в неправильном свете.

«Фильм просто идиотский, представляющий, что современное поколение — иваны, не помнящие родства. Глубокое заблуждение, всё помним, хамов и брехунов ненавидим», — прокомментировал Трофим П.

Часть пользователей считает, что снимать подобные фильмы о главе другого государства как минимум странно. Многие из них отметили, что британские кинематографисты прежде всего должны были обратить внимание на историю своей страны.

«Странно смотрелся бы фильм «Жизнь Черчилля», снятый российскими режиссёрами и рассказывающий о голодоморе в Индии (искусственно созданного Британией в 1942—1943 гг.). Зато правда», — пишет пользователь Serj.

«Про своего Черчилля им ссыкотно комедию снять. В нашу историю лезут», — согласился с ним Сергей С.

«Ну посмотрел я трейлер русский и английский к фильму «Смерть Сталина». Что хочу сказать: Сталин — фигура неоднозначная, но пусть снимают комедии о смерти своих президентов и премьеров, а нашу историю пусть оставят в покое», — заключил Дмитрий.

У некоторых пользователей возник вопрос, кто изначально выдал фильму прокатное удостоверение и почему в Минкульте сразу не обратили внимание на содержание картины.

«У меня вопрос: кто это прокатное удостоверение выдал? Мне хватило трейлера, чтоб понять суть этого кинА. Но в Минкульте, видимо, не понимают разницу между юмором и низкопробной русофобской пошлостью», — пишет Юлия В.

При этом некоторые пользователи вспомнили многочисленные картины российского производства, в которых присутствует глумление над историей России и её жителями.

«Вот народ тут справедливо возмутился глумливой комедии «Смерть Сталина», а сколько российских режиссёров наснимало глумливых лживых фильмов о нашей истории и продолжают показывать русских в своих фильмах алкоголиками, мерзавцами и подонками?» — пишет пользователь Голос Мордора.

Негативное отношение к фильму распространилось далеко не на всех пользователей социальных сетей. Часть из них оценили трейлер к фильму и считают, что картина очень забавная и не несет в себе никаких подтекстов, способных как-либо оскорбить жителей РФ.

«Посмотрел ролик фильма «Смерть Сталина», вроде, забавно и местами даже смешно, не увидел ничего обидного. Запрещать такое — это комплексы», — прокомментировал Иван М.

При этом у многих пользователей отзыв прокатного удостоверения лишь подогрел интерес к фильму. Они отмечают, что, если Минкульт пошел на такой шаг, значит, фильм на самом деле хороший.

«Значит, хорошее кино. Надо смотреть!» — прокомментировал Антон А.

«Теперь кто и не собирался смотреть, посмотрят», — заметил Алекс Т.

Нашлись и те, кого отзыв прокатного удостоверения даже оскорбил.

«Меня, как прямого потомка нескольких жертв сталинских репрессий, оскорбляет отзыв прокатного удостоверения у картины «Смерть Сталина», — пишет Иван Г.

Довольно распространенным в социальных сетях стало мнение, что фильм не покажут в кинотеатрах по той причине, что за персонажами картины скрываются современные политики Российской Федерации.

«Скорее всего, верхушка российской власти узнала себя в персонажах фильма «Смерть Сталина». И не захотела, чтобы мы идентифицировали каждого из них. Ибо ничего не изменилось в политических играх», — считает Наталья Ш.

Напомним, 23 января Министерство культуры РФ решило отозвать прокатное удостоверение у картины «Смерть Сталина». Официальная причина, как заявили в министерстве, заключается в том, что фильм содержит информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации. Неофициальная — общественный совет Минкульта возмутился насмешками над деятелями Коммунистической партии СССР.

Ранее, 17 января, кинокомпания «Вольга» получила прокатное удостоверение фильма на 25 января. Никаких претензий министерство не высказывало. Однако после предпоказа картины ряд деятелей культуры и политиков обратились к главе Минкульта Владимиру Мединскому с просьбой снять фильм с проката и попросили проверить его на экстремизм.