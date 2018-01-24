Москва, 24 января, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Жители России смогут зачислять средства на анонимные электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только со своего банковского счета. Соответствующие поправки к законам готовятся по поручению правительства России, сообщает 24 января «Коммерсантъ».

Деньги в сети

Сообщается, что отказ от анонимных платежей связан в основном с вопросами безопасности государства и граждан.

«Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности, поэтому предлагаем от анонимности отказаться», — цитирует издание слова статс-секретаря Росфинмониторинга Павла Ливадного.

По вопросу поправок возникли противоречия между Банком России и Росфинмониторингом. По мнению регулятора, предложение необходимо дополнить запретом на получение наличных с анонимных электронных кошельков и предоплаченных карт.

По словам представителей платежных систем и главы проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова, если пытаться заставить жителей России переводить деньги только через банковский счет, для многих потеряет смысл использование таких карт и кошельков.

Напомним, к категории таких карт относится, к примеру, карта «Тройка», используемая для проезда в общественном транспорте. Электронные кошельки используются в том числе и для оплаты парковок.

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Эксперты отмечают возможность обратного перехода граждан к пользованию наличными деньгами. А наличные обеспечивают полную анонимность плательщика, в отличие от предоплаченных карт и анонимных виртуальных кошельков, где идентификатором, как правило, выступает номер мобильного телефона.