Пермский край, 24 января, 2018, 09:27 — ИА Регнум. В посёлке Сараны Горнозаводского района Пермского края в связи с аварией на системе теплоснабжения введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В поселке полностью разморожена система отопления, сообщает 24 января пресс-служба региональной службы по тарифам (РСТ).

Кот на батарее

По данным экстренных служб, в настоящее время существует угроза существованию и жизнедеятельности поселения. В настоящее время морозы в районе достигают — 20 °C.

«Фактически без тепла остаются жители 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребенка. Помимо этого, не работает детский сад (температура в помещении не превышает 9 градусов) и школа (утром 23 января проводились занятия только в двух классах)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, ниже норма температура в помещении фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). В 11 многоквартирных домах перемерзли вводы водоснабжения.

По словам представителя службы, вина за происшедшее лежит на руководстве поселения. Главе района представитель РСТ неоднократно предлагал провести слив теплоносителя из системы, для того чтобы не допустить разморозки магистрального теплоснабжающего трубопровода, однако чиновник не прислушался к совету.

В настоящее время начаты восстановительные работы, к которым привлечены две сварочные бригады и 6 аварийных бригад. Должны прибыть еще пять бригад. РСТ организовала подвоз дров и воды для населения, а также совместно с МЧС подготовила пункты временного размещения.

«Это Дом культуры (вместимость 500 человек) и детский оздоровительный лагерь (300 человек). Информация о ЧС и о том, где можно получить помощь, доведена до жителей поселка», — сообщает пресс-служба.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 18 января жители посёлка Белогорск Кемеровской области несколько дней мёрзли в своих квартирах и домах. Как выяснилось, запущенная осенью 2017 года новая котельная дала сбой.

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По информации Единой диспетчерской службе Белогорска, из четырёх котлов в котельной работало только два, а уголь работники носили вёдрами на четвертый этаж. Причиной стала поломка конвейерной ленты. В результате в квартирах жителей посёлка температура понизилась до плюс 10−12 градусов.