Москва, 24 января, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 23 января возобновила подъем после нескольких дней консолидации с медвежьим уклоном. Котировки снова приблизились к отметке $70, прибавив внутри дня более 1% под влиянием ряда факторов, заявил корреспонденту аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

lalabell68 Нефть

«На новую волну покупок актив подтолкнул МВФ, который пересмотрел свои прогнозы по росту мировой экономики в сторону повышения, что подразумевает повышение мирового спроса на нефть в ходе 2018 года», — пояснил эксперт.

На рынок подействовали и комментарии со стороны Саудовской Аравии, которая призвала страны ОПЕК+ к продолжению сотрудничества после истечения срока действия соглашения в конце текущего года.

«Также укрепление Brent подпитали ожидания десятого кряду недельного сокращения запасов в США», — отметил Мащенко.

Консенсус-прогноз предполагает, что 24 января минэнерго США сообщит о падении запасов сырой нефти в районе 1,5 млн баррелей.

Но главное, по его мнению, чтобы упала и добыча, поскольку именно темпы производства на сланцевых месторождениях Америки сейчас беспокоят трейдеров больше всего.

«Если в ближайшее время котировкам удастся закрепиться за пределами уровня $70, актив может попытаться протестировать трехлетний максимум на отметке $70,35.

Но более агрессивного роста на данном этапе не ожидается, поскольку на волне роста Brent может снова привлечь фиксацию прибыли», — считает эксперт.

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