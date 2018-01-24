Омск, 24 января, 2018, 08:43 — ИА Регнум. В Омске, где до сих пор не нашли источник зловония, беспокоившего горожан с марта 2017 года, судя по всему, назревает новый экологический скандал.

Petar Milošević Река Иртыш в Омске

Горожане обратили внимание на то, что река Иртыш в районе Ленинградского моста не замерзает даже в лютые морозы. В местной прессе и в соцсетях предположили, что полынья образовалась из-за того, что в реку кто-то сливает горячие стоки.

Как сообщила ИА REGNUM сегодня, 24 января, начальник отдела гидропрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталья Волковская, данная ситуация для Омска не нова:

«Это явление омичи наблюдают ежегодно в течение последних 30 лет. Оно связано с антропогенным влиянием крупного населенного объекта на ледовый режим реки. В разные годы полынья может менять свое местоположение. В черте города это не единственная полынья».

На вопрос, что в данном случае понимается под антропогенным влиянием, собеседница ИА REGNUM ответила следующим образом:

«Антропогенное влияние — это влияние деятельности человека на природу. В функции ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» не входит изучение этого вопроса. Мы ведём наблюдения за режимом реки на постоянном гидрологическом посту дважды в сутки круглый год без перерывов».

Между тем на сообщения о странной полынье на Иртыше отреагировала областная прокуратура. Как сообщили ИА REGNUM 24 января в ведомстве, по инициативе Омской межрайонной природоохранной прокуратуры организована проверка в связи с образованием полыньи на Иртыше.

Выяснилось, что в пробах сточных вод, поступающих в Иртыш в районе Ленинградского моста из ливневого коллектора, обнаружено превышение содержания предельно допустимой концентрации солей аммония в четыре раза.

В связи с этим управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области возбудило административное расследование по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение»).

Добавим, с 19 января в Сибирь пришли сильнейшие морозы — до минус 35−40 градусов и ниже. Как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском УГМС, аномально холодная погода сохранится с 24 по 28 января в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай. В Омске в настоящее время температура воздуха доходит до минус 33 °C.

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Что касается омского зловония, с марта 2017 года омичи стали массово жаловаться на резкий и неприятный запах газа, распространяющийся по городу.

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По результатам анализа проб воздуха специалисты установили, что источником неприятного запаха является этилмеркаптан (используется в качестве ароматической добавки к природному газу — прим. ИА REGNUM ). В марте 2017 года по факту загрязнения атмосферного воздуха опасными веществами в Омске было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Источник выбросов до сих пор не обнаружен.