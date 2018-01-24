Вашингтон, 24 января, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Удаление из воздуха загрязняющих веществ может усугубить глобальное потепление. К такому выводу пришли ученые из США, Норвегии, Великобритании и Германии, их работа опубликована в научном издании Geophysical Research Letters.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Специалисты изучили четыре модели глобального изменения климата, связанного с устранением из атмосферы аэрозолей — сульфатов и сажи. Подобные вещества служат своего рода экраном для Земли, частично блокируя проникновение солнечной радиации.

Если очистить воздух от аэрозолей при современном уровне диоксида углерода, парниковый эффект только усугубится, поглощение атмосферой тепловой энергии усилится. В среднем воздушная оболочка планеты может нагреться на 0,5—1,1 градуса Цельсия. Это приведет к учащению таких бедствий, как наводнения, засухи и заморозки.

Аэрозоли быстро разрушаются в атмосфере, поэтому их концентрация максимальна в наиболее загрязненных районах, например, в Восточной Азии. Последствия очистки воздуха ударят по таким регионам сильнее всего — без аэрозольного экрана здесь усилятся дожди, участятся ураганы и цунами.

Некоторые ученые предлагают, наоборот, наполнить атмосферу частицами сажи. Однако резкий выброс частиц в атмосферу также грозит более быстрым потеплением.

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