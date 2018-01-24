Москва, 24 января, 2018, 08:12 — ИА Регнум. ДТП с участием трех легковых автомашин произошло 24 января на Ленинском проспекте столицы. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве.

(сс)GDJ ДТП

В результате действий одного из водителей на юге Москвы, по данным правоохранителей, двое человек получили травмы и были повреждены три транспортных средства.

«Около 3:00 в районе д. 29 по Ленинскому проспекту произошло ДТП: водитель легкового автомобиля совершил наезд на другое стоящее транспортное средство. В общей сложности в ДТП приняли участие три машины. В результате аварии пострадали два человека», — цитирует представителя пресс-службы Агентство «Москва».

Отмечается, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины аварии.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре столицы вечером 22 января двое пешеходов попали под колёса автомобиля. Дорожное происшествие на улице Петровка попало в объектив камеры видеонаблюдения.

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