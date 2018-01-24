Улан-Удэ, 24 января, 2018, 08:10 — ИА Регнум. В Бурятии задержаны двое соучастников подростка, который напал с топором на школу №5 в микрорайоне Сосновый Бор столицы Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 24 января, задержанным уже предъявлено обвинение.

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Скорее всего, они, как и зачинщик нападения, окажутся в СИЗО. НА аресте будет настаивать следователь.

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То, что подросток действовал не один, дознаватели установили после допроса обвиняемого, свидетелей и потерпевших. Помогали ему двое его же одноклассников, 15 и 14 лет.

«Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений», — сообщила подробности расследования уголовного дела официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, на такой поступок подростка могла толкнуть ненависть к некоторым школьным преподавателям, а также конфликты с другими учениками школы.

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Как сообщало ИА REGNUM, нападение на школу №5 в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ в Бурятии было совершено утром 19 января. Учащийся девятого класса напал с топором на учеников седьмого класса. Затем он, швырнув бутылку с воспламеняющейся жидкостью, поджёг учебное помещение.

В результате в больнице оказались пять детей и учительница. Госпитализация потребовалась и самому нападавшему. В настоящее время две пострадавшие при нападении школьницы находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние ещё трёх учеников и преподавателя медики оценивают как удовлетворительное. Подозреваемого подростка уже выписали из больницы.

По решению суда подозреваемый в нападении школьник арестован на два месяца. В следственном изоляторе он пробудет до 19 марта.