«Он был спокойным мальчиком». А потом напал на школьников с топором

Татьяна Иващенко, , 18:30 — REGNUM

Трагедия в улан-удэнской школе №5, где девятиклассник с топором 19 января напал на семиклассников, потрясла не только жителей Бурятии. Пожалуй, родители по всей России вновь задумались, насколько безопасно в школах, куда каждый день ходят их дети. Появлению тревожных мыслей способствовало и ЧП в Перми. Там 15 января двое подростков в школе напали на младшеклассников и ранили учителя.

Психологов недостаточно, часть школ — не охраняется

Родители боятся. И их можно понять. В результате нападения на школу в Бурятии пострадали семь человек, включая учителя и самого нападавшего. Двое девочек находятся в тяжёлом состоянии. У одной из них повреждены структуры головного мозга, она находится в медикаментозном сне на аппаратном дыхании. Врачи изо всех сил борются за её жизнь.

А утром 19 января ничего не предвещало беды. Девочка собралась и привычно отправилась в школу. Хотя в СМИ Бурятии, а также в местных пабликах в соцсетях уже после бойни начала появляться информация о том, что некоторые дети могли знать о готовящемся нападении заранее. Якобы одна из родительниц со слов дочери сообщила, что к девочке накануне подошёл ученик старших классов и сказал: «Не приходи завтра в школу — будет мясо». Насколько правдива эта информация, предстоит выяснить следователям.

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Уголовное дело по факту ЧП в школе №5 в микрорайоне Сосновый Бор Улан-Удэ было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105, ст.293 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних»; «Халатность»). 19 января оно было передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты центрального аппарата.

Напомним, в ведомстве сообщили, что утром 19 января ученик 9-го класса напал с топором на семиклассников, а затем поджёг учебное помещение. После этого нападавший попытался покончить с собой, но был задержан.

После бойни в школе глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что в регионе будет усилена психологическую помощь в школах. А сейчас, по его словам, «недостаточно психологов в школах».

Также он сделал резонансное заявление, что в Бурятии часть школ охраняется, а часть — нет. Однако он считает, что в данном случае более результативной будет «профилактическая работа», а не охрана:

«Вопрос охраны школы мы будем ставить. У нас часть школ охраняется, часть нет. Но лучшая профилактика — это выявлять нарастающее напряжение. Охрана тоже нужна, но работа профилактическая более результативна».

20 января в Бурятии состоялось заседание комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы региона. Цыденов подчеркнул, что в ближайшее время 100 процентов школ республики должны быть укомплектованы психологами. Кроме того, в каждой школе теперь будет находиться человек, ответственный за обеспечение пропускного режима:

«Это либо частное охранное предприятие, либо штатная единица в школе. Мы дополнительно отработаем и порядок информационного взаимодействия, порядок реагирования в случае выявления в школах подозрительной активности или прямой агрессии. Это будут или тревожные кнопки, или другие каналы связи. Средства на эти мероприятия пока будут выделяться из республиканского бюджета».

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Обнадёживает. Но удастся ли осуществить это всё на практике? И сколько денег на это готовы выделить из ресбюджета? Пока эти вопросы остаются без ответа.

«Он был спокойным мальчиком»

Директор школы №5 Сергей Разуваев сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что обучение в школе после ЧП возобновлено с 22 января. Но на занятия пришли далеко не все дети:

«Порядка 60% детей пришли на занятия сегодня. Мы говорили родителям, что дети какое-то время могут не посещать занятия. Временные рамки при этом не оговорены. И, естественно, никаких мер к таким детям применяться не будет».

По словам собеседника ИА REGNUM, кабинет, где произошло ЧП, сейчас полностью отгорожен. Там ведутся ремонтные работы, но учебному процессу это не мешает.

«Родители, надо полагать, обсуждают случившееся между собой. И если какой-то родитель ребёнка в школу не отправил, вполне возможно, что это произошло из чувства страха. Однако хочу отметить, что в школе работает психолог, и мы предлагаем всем желающим с ним побеседовать. Также подчеркну, что мы находимся на территории военного городка, и у нас в школе в настоящее время находятся сотрудники вооружённых сил. В любом случае основная масса детей на занятиях, идёт обычный учебный процесс. И мы не наблюдаем, чтобы кто-то из детей был подавлен или напуган», — прокомментировал Сергей Разуваев.

Также на сегодняшний день известно, что комментарий по ситуации дала пострадавшая учительница. Она рассказала посетившим её депутатам Госдумы от Бурятии Алдару Дамдинову и Николаю Будуеву, что знает подростка, который напал на детей.

«Ирина Леонидовна (пострадавший педагог — прим. ИА REGNUM ), хотя сейчас находится в состоянии большого психологического напряжения, немного пришла в себя, общается. В той ситуации она приняла удар на себя и этим спасла, возможно, жизни детей. Она сразу же пошла на контакт и поделилась пережитым. Напавшего подростка, оказывается, учила с пятого класса. По её словам, он был спокойным мальчиком. Но и сейчас Ирина Раменская не понимает, из-за чего всё это произошло… И очень переживает за всех пострадавших детей», — написал на своей странице в Facebook Алдар Дамдинов.

Он добавил, что школьники в палатах БСМП выглядят, вопреки его опасениям, «более-менее оптимистично настроенными». А наибольшие опасения вызывает состояние здоровья одной из девочек. Той самой, которая сейчас находится в медикаментозном сне на аппаратном дыхании…

Что связывает трагедии в Перми и в Улан-Удэ?

И всё же, «по некоторым сведениям очевидцев, дети боятся идти в свою же школу», пишет в Facebook одна из жительниц Улан-Удэ.

Где та грань, переступив которую, «спокойный мальчик» становится машиной для убийства?

Интересную деталь подметили администраторы Telegram-канала Mash. Они выложили две фотографии, на одной из которых изображён напавший на школьников девятиклассник из Бурятии. На второй — один из подростков, устроивших в 1999 году массовое убийство в американской школе Колумбайн. Тогда были убиты 13 человек, а 23 — получили ранения. Так вот, на фото, выставленных Telegram-каналом Mash, видно, что на футболках обоих подростков написано название рок-группы, «любимой у стрелков Колумбайна».

Если верить информации, появившейся в соцсетях, воспитанием улан-удэнского девятиклассника, напавшего на школу, занимался отчим. Также сообщалось, что мальчик сильно увлекался компьютерными играми.

«Родители одноклассников подростка утверждают, что он нередко заявлял: «Я взорву эту школу». Учителя по этому поводу даже обращались в администрацию школы, и с учеником работал психолог. Однако отчим мальчика, майор ВДВ, рассказал, что его пасынок был спокойным троечником, а по итогам четверти получил только одну двойку — по литературе», —пишет«Коммерсантъ».

В целом огромное количество пользователей соцсетей сходится во мнении, что ЧП в Перми и в Улан-Удэ связаны между собой, а «ноги растут» из американской трагедии 1999 года.

Тем временем Роскомнадзор с 19 января приступил к блокировке страниц так называемых «колумбайн-сообществ» в соцсетях. По словам депутата Госдумы Алёны Аршиновой («Единая Россия»), запрос в Минкомсвязи о необходимости блокировки такого контента был направлен после трагедии в пермской школе.

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Версия о связи событий в Перми и в Улан-Удэ также высказывается на самом высоком уровне. В частности, сенатор Елена Мизулина высказала мнение, что нападения на школы в Перми и Улан-Удэ могут быть целенаправленной акцией, организованной через социальные сети.

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А лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал трагедии, произошедшие в российских школах, эпидемией.

«Это эпидемия. Пермь, Челябинск (в январе текущего года конфликт между двумя учениками в школе деревни Смольное под Челябинском закончился госпитализацией одного из них — прим. ИА REGNUM ), теперь Бурятия. Свобода прессы нужна, свобода информации, но надо понимать, что дети любят повторять, подражать, они думают, что это хорошо, когда показывают, он (ребенок) смотрит, он считает, что это хорошо. У него же нет в голове мысли, что показывают плохое, что не надо подражать этому», — заявил Жириновский, добавив, что ситуацию могло бы изменить привлечение на работу в школы преподавателей-мужчин.

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По следам ЧП в школах

Трагедия в Улан-Удэ, по мнению пользователей соцсетей со всей Росиии, обнажила серьёзные проблемы. Это и несовершенная система охраны в школах, и то самое отношение к учителям, когда они вынуждены «бегать по репетиторствам, чтобы прокормить свою семью», и тратить время «на составление кучи ненужных бумаг». Это и отношение к детям в семьях.

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«Не охрану надо усиливать и не интернет отключать. С детьми работать надо. Но мы не умеем…» — пишет один из жителей Улан-Удэ.

«Тоже говорю о том, что надо работать с семьёй, школой, детьми. Чтобы учителя занимались школой и учениками, а не бегали по репетиторствам, чтобы прокормить свою семью, и не тратили время на составление кучи ненужных бумаг», — соглашается с ним ещё одна жительница Улан-Удэ.

А по версии ещё одного пользователя, «если ребёнок дома получает достаточную порцию любви и доверия от родителей, на него никогда не повлияют улица, телевидение, наркотики и всякая другая чушь»:

«Даже если и что-то произойдёт из ряда вон выходящее, он всегда найдет поддержку у любящих родителей и не схватит топор, рубя всё на ходу».

Тем временем, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, пострадавшие школьники и учитель получат единовременные выплаты — по 400 тысяч рублей. На эти цели из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства республики направят 2,4 млн рублей.

«Подписываем распоряжение о выделении единовременной выплаты пострадавшим по 400 тысяч рублей. Данная сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, в зависимости от уровня нанесенного ущерба, в первую очередь здоровью», — проинформировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

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Да, эти деньги не станут лишними для улан-удэнских семей, переживших 19 января настоящий ад, и помогут пострадавшим детям и учителю хотя бы частично восстановить здоровье. Но самые главные на сегодняшний день вопросы таковы: что предпримут власти, чтобы не допускать подобных трагедий в дальнейшем? Что предпримут школы? Что предпримут родители? Какие выводы будут сделаны после поножовщины в Перми и после бойни в Улан-Удэ? И сколько ещё по улицам наших городов ходит «спокойных мальчиков», которые в «один прекрасный день» могут прийти в школу, в детский сад, в университет с топором?