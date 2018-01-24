Калвер-Сити, США, 24 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Амбициозный конкурс по отправке робота на поверхность Луны завершился провалом — организаторы из XPrize совместно с Google приняли решение отказать всем пяти финалистам в дальнейшем участии, сообщает 23 января Washington Post.

NASA Луна

В соответствии с условиями конкурса отправка робота на Луну должна была состояться до 31 марта, однако ни одна из команд не сумела предоставить убедительных доказательств, что выполнит данное условие в срок.

«Мы пришли к заключению, что ни одна из команд не предпримет попытку достичь Луны к крайнему сроку 31 марта 2018 года», — сообщили основатель XPrize Питер Диамендис и старший исполнительный директор Маркус Шинглес в совместном заявлении.

«Этот буквальный «лунный выстрел» трудно осуществить и хотя мы ожидали получить победителя уже сейчас, ввиду сложностей с финансированием, технических и нормативных проблем главный приз в $30 млн останется невостребованным», — заключили организаторы.

Победителем в конкурсе XPrize могла стать команда, которая первой осуществит высадку робота на поверхности Луны, сумеет преодолеть на нем расстояние в 500 метров, получит снимки и видео высокой четкости и передаст их на Землю.

Такая задача оказалась непосильной для частных команд, однако сдаваться организаторы конкурса не собираются. В будущем они попробуют вновь провести подобный конкурс, и рассчитывают, что кроме Google к проекту присоединятся другие спонсоры.

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