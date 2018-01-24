Вашингтон, 24 января, 2018, 07:39 — ИА Регнум. В социальной сети Facebook создали новую единицу времени — flick («щелчок»), разработчиком стал Кристофер Хорват, сообщает телеканал CNBC.

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Новая единица предназначена для создания фильмов и видео и составляет 1/705 600 000 секунды. Несмотря на то, что слово можно перевести как «щелчок», разработчик уверяет, что оно состоит из двух слов — frame и tick, которые переводятся как «кадр» и «счет».

Хорват уточнил, что новая единица времени находится между микросекундой и наносекундой, что позволит удобнее измерять продолжительность отдельных кадров и синхронизировать видео.

Ввести такую единицу времени автор решил после того, как столкнулся со сложностями в работе. Художники и программисты часто жаловались на то, что когда измеряешь продолжительность кадра с помощью всем известных единиц времени, то получается, что каждый из них равен 41 666 666,669 наносекунды. Эта цифра неудобная, ее тяжело складывать.

С помощью единицы flick каждый фрейм можно представить в виде простого четного числа: если разрешение фильма — 24 кадра в секунду, то каждый фрейм будет длиться 29 400 000 фликов.

Инструкция по пользованию единицей времени flick опубликована в открытом доступе.