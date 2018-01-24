Москва, 24 января, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Сожаление об отсутствии «чистых» российских атлетов в списке допущенных к участию в зимних Олимпийских игр — 2018 в в Пхёнчхане выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Getbg.net Олимпийские кольца

Напомним, лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан, которые планировали принять участие в Играх, не были включены в спискок потенциальных участников Олимпиады—2018 несмотря на то, что к ним не было претензий со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Соответствующие сообщения в прессе вызвали в Кремле недоумение, при этом Песков назвал их «удручающими».

"Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты», — сказал представитель Кремля.

Единственная надежда, которая остается российской стороне — связана с последующим прояснением ситуации. В настоящее время Москва сохранила ограниченный уровень контактов с МОК, которые позволят выяснить причину невключения российских спортсменов в списки участников.

«Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами», — пояснил Песков.

Напомним, об отсутствии в списке приглашенных на Олимпиаду-2018 спортсменов ранее сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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