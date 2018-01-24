Москва, 24 января, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 января завершились ростом. Повышение котировок началось на американской сессии на фоне общего ослабления доллара и снижения доходности десятилетних облигаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Также положительное влияние на нефтяной рынок мог оказать Международный валютный фонд, который пересмотрел на повышение свой прогноз по росту мировой экономики в 2018 и 2019 годах

Рост котировок приостановил отчет Американского института нефти (API). Данные показали неожиданный рост запасов сырой нефти в США на 4,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 19 января.

Запасы бензина повысились на 4,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов понизились на 1,3 млн баррелей.

Участники рынка ожидают, что минэнерго США в своем отчете отразит снижение запасов сырой нефти на 1,6 млн баррелей.

Какие бы данные 24 января не вышли, пока курс американской валюты демонстрирует нисходящую динамику, цена на нефть будет расти.

Напомним, 23 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,96%, до $69,96 за баррель, WTI — на 1,83%, до $63,31 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,43 за баррель.

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