Анкара, 24 января, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в результате турецкой агрессии на территории Сирии беженцами стали свыше 126 тыс. человек, сообщает 24 января Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Мы пристально наблюдаем за ситуацией в сирийском Африне. Мы выражаем озабоченность по поводу военной операции, разворачивающейся в этом регионе», — подчеркнул Дюжаррик.

«По нашей информации, общее число жителей данного города составляет 324 тыс. человек, 126 тыс. уже стали беженцами», — добавил представитель генсека ООН.

«Фактически 60% населения города нуждается в гуманитарной помощи. Мы подчеркиваем, что все стороны должны принять участие в преодолении данного конфликта», — резюмировал Дюжаррик.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции начали полномасштабную военную операцию на территории Сирии. Целью Анкары являются курды из «Отрядов народной самообороны».

Причиной начала боевых действий стало заявление США о создании на сирийско-турецкой границе пограничной армии из курдских ополченцев, что представляет угрозу национальной безопасности Турции.