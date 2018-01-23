Лозанна, Швейцария, 23 января, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет прояснил ситуацию с недопуском лучших российских спортсменов на XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Соответствующее заявление сделала сегодня, 23 января, председатель Независимого органа по тестированию Валери Фурнейрон.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийское движение

По словам спортивного функционера, составляя список российских спортсменов, которые будут допущены на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, комитет старается, чтобы туда попали только «чистые» атлеты, никогда не замеченные в употреблении допинга.

«Собирая этот список, мы хотели, чтобы на зимние Олимпийские игры могли приглашаться только чистые российские спортсмены. Тщательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что ни у кого из тех спортсменов, которые будут приглашены, не было ни малейшего сомнения», — сказал Фурнейрон.

При этом она тут же сделала совершенно противоположное заявление:

«Невключение в список приглашенных на Игры необязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга. Это не должно ставить под сомнение их чистоту», — заявила Фурнейрон.

Тем самым функционер МОК прямо дала понять — что до Олимпиады будут допушены только те спортсмены, которых захочет допустить комитет, и уже не имеет значения, использовали ли они допинг или нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января МОК не допустил до Олимпиады 111 сильнейших российских атлетов, которые никогда не были замечены в употреблении допинга. Фактически речь идёт о тотальном произволе и дискриминации российских спортсменов, которые не употребляли допинг.