Москва, 23 января, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ запретило показ сатирической комедии британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Официальная причина, как заявили в министерстве, состоит в том, что «выявлены материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». Неофициально — общественный совет Минкульта возмутился откровенными насмешками над деятелями Коммунистической партии и Советского государства.

Санкт-Петербург, 22 июня 2016 года

Не наша задача разбирать, хороший фильм или плохой. Но хочется напомнить об истории 2016 года. Когда министр культуры гражданин Мединский лично 22 июня (!!) 2016 года открывал в Петербурге (бывшем Ленинграде) мемориальную доску союзнику Гитлера — Маннергейму, Общественный совет при министерстве молчал. Когда глава Минкульта во всех интервью рассказывал, что Маннергейм сделал для России много хорошего, а то, что он сражался на стороне фашистов, так это Сталин и его окружение виноваты — тогда Общественный совет тоже не сказал ни слова.

Теперь люди, которые пытались нам навязать своё видение о «благородном белом генерале», который якобы из-за плохой политики Сталина вынужден был морить ленинградцев голодом, оскорбились и возмутились тем, что кто-то насмехается над Сталиным и Политбюро.

Это либо ярко выраженная шизофрения, либо банальная, беспросветная глупость, что, в общем, не отменяет первого.