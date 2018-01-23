Душанбе, 23 января, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Обращение президента России Владимира Путина к членам ЕАЭС не следует рассматривать изолированно от стран, чья экономика ориентирована на Россию. Это прежде всего Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. Именно эти страны могли бы быть в роли наблюдателей в ЕАЭС, хотя они, по всей видимости, не особо стремятся туда. Так послание российского президента к странам-участницам Евразийского экономического союза для ИА REGNUM прокомментировал политобозреватель из Таджикистана Негматулло Мирсаидов.

ЕАЭС

Он отмечает, что помимо чисто экономических причин, необходимо рассматривать геополитические изменения, происходящие в разных регионах мира. Особенно важны эти изменения в Средней Азии и на Кавказе, традиционно считающимися зоной интересов России:

«Привлечение стран этих регионов в дальнейшем в ЕАЭС — это главная цель России. Это не простая интеграция экономических отношений, а вопрос безопасности рубежей, в первую очередь, и борьбы с новыми угрозами. Это решение вопроса продовольственной безопасности, рынков сбыта, вложения инвестиций не где-то в Африке или Америке, а под боком, у соседей, друзей, единомышленников. Что не говори, прожитая совместно в течение почти одного века жизнь в составе единого государства на долгие годы сблизила народы этих стран.

Разумеется, есть вопрос, который очень заботит и Азербайджан, и Узбекистан, и Таджикистан. Никому не хочется расставаться с хотя бы частью своего суверенитета. Поскольку любой союз с более мощным в экономическом отношении государством приведет к добровольной передаче части своих полномочий национальными структурами».

Эксперт обращает также внимание и на другой аспект, который более актуален именно для Таджикистана, который больше ввозит, чем вывозит.

«В Таджикистане хорошо понимают, что свободное передвижение товара и рабочей силы, единые тарифы на энергоносители, грузоперевозки могли бы быть хорошим стимулом для экономического развития. Однако при слабой экономике, когда промышленность испытывает большие трудности в выпуске конкурентоспособной продукции, единое таможенное пространство приведет к потере огромных объемов денежных поступлений в бюджет, что губительно может сказаться на качестве жизни. Это не может не пугать правительство», — говорит Мирсаидов.

Однако, по словам аналитика, на сегодня статус наблюдателя в ЕАЭС — именно то, против чего, возможно, не будут возражать правительства в частности Узбекистана и Таджикистана. Что же до сопряжения форматов СНГ и ЕАЭС, то эксперт из Таджикистана отмечает, что в будущем не исключено переформатирование Содружества Независимых Государств в Евразийский экономический союз:

«Все практически понимают, что СНГ — это структура, которая давно себя изжила. Она необходима более в психологическом плане. Содружество — это символ того, что мы все вместе, что мы дорожим нашими традиционными связями. Те, у кого были иные ассоциации, они давно покинули СНГ. И не случайно Путин поднимает вопрос сопряжения форматов СНГ и ЕАЭС. Со временем не исключено переформатирование СНГ в ЕАЭС с приведением в соответствие законодательства стран-участниц этой организации с правилами, действующими в рамках единого Таможенного Союза. На ситуацию может кардинальным образом повлиять ситуация в Афганистане. Возникновение острой необходимости защиты рубежей могут ускорить интеграционные процессы в рамках ЕАЭС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стать наблюдателями при ЕАЭС Владимир Путин предложил некоторым странам СНГ в своем обращении главам государств-членов Евразийского экономического союза в связи с принятым Российской Федерацией с 1 января 2018 года председательством в органах Евразийского экономического союза: Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

«Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза (ЕАЭС — ИА REGNUM ) и Содружества Независимых Государств, некоторые страны-участницы которого могли бы стать наблюдателями при ЕврАзЭС», — говорится в тексте документа.

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