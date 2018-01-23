Ереван, 23 января, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Выборы президента Армении состоятся в парламенте Армении 2 марта, до этого в конце февраля состоится выдвижение кандидатур на этот пост, сказала зампредседателя парламента Арпине Ованнисян.

Здание парламента Армении

«Выдвижение кандидатур на пост президента Армении требует ¼ голосов депутатов. Выборы президента Армении требуют ¾ голосов депутатов. Если в первом туре выборы не состоятся, тогда последует второй тур голосования, в котором смогут участвовать все кандидаты. Во втором туре избранным считается кандидат, набравший 3/5 голосов депутатов. Если же выборы не состоятся и во втором туре, тогда последует третий тур голосования, в который пройдут два кандидата, набравшие большинство голосов, и победит в третьем туре кандидат, набравший простое большинство голосов», — сказала Ованнисян.

После этого новоизбранный президент вступит в должность 9 апреля, когда закончатся полномочия действующего президента. Как разъяснила Ованнисян, в тот же день последует отставка премьер-министра и правительства.

В соответствии с новой Конституции, президент избирается сроком на семь лет. При этом президентом может быть избрано лицо, достигшее сорока лет, последние шесть лет являющееся гражданином только Республики Армения, последние шесть лет постоянно проживающее в стране, обладающее избирательным правом и владеющее армянским языком. Одно и то же лицо может быть избрано президентом только один раз. Президент не может занимать какой-либо иной должности, заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу. Президент в ходе осуществления своих полномочий не может быть членом какой-либо партии.

По новой Конституции, выдвигать кандидатуры на должность премьер-министра имеют право фракции парламента в период с 9 по 16 апреля. В начале мая пройдут выборы премьер-министра Армении. Чтобы выбрать премьер-министра, требуется более половины голосов депутатов парламента.

Если никому из кандидатов не удастся набрать больше половины голосов, то по истечении седьмого дня после первых выборов состоятся новые выборы — с новыми кандидатами. В таком случае кандидата на пост премьера получит право выдвигать 1/3 депутатов.

Премьер-министра, выбранного парламентом, назначает вновь избранный президент. Согласно Конституции, новый премьер в течение пяти дней должен выдвинуть кандидатов на должности вице-премьеров и министров, а президент должен утвердить их кандидатуры в течение трех дней. Через 15 дней после выборов премьер-министра новое правительство РА будет полностью сформировано. Согласно Конституции, число вице-премьеров в правительстве не может превышать трех, а министров — 18. Если все процедуры будут осуществлены в соответствии с предусмотренными сроками, то окончательно правительство будет сформировано к 1−10 мая.

В двадцатидневный срок после формирования правительства премьер-министр представляет в Национальное cобрание программу правительства, которая должна быть одобрена в семидневный срок большинством голосов от общего числа депутатов. Если Национальное cобрание не одобряет программы правительства, то оно будет распущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правящая Республиканская партия Армении предложила бывшему премьер-министру Армении, послу Армении в Соединенном Королевстве Армену Саргсяну стать кандидатом на пост четвертого президента Армении. Саргсян попросил время подумать.

Самым вероятным кандидатом на пост премьер-министра от РПА является действующий президент Армении Серж Саргсян.