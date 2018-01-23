Москва, 23 января, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу из Аргентины Маурисио Макри посетить чемпионат мира по футболу, который состоится в России в 2018 году.

Аргентина. Маурисио Макри

«Уверен, мы с вами поговорим о предстоящем крупном спортивном мероприятии — о чемпионате мира по футболу в России. Будем рады вас видеть, уважаемый господин президент, а также всех болельщиков из вашей страны», — сказал Путин.

Он также отметил, что отношения между Россией и Аргентиной имеют давние корни, и поблагодарил Макри за тёплое отношение к соотечественникам, 400 тыс. которых проживает в Аргентине.

Макри, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за приглашение посетить страну во время проведения чемпионата мира по футболу.

Напомним, чемпионат мира по футболу первые состоится в России. Соревнования пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Аргентины встретится в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

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