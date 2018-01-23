Симферополь, 23 января, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В налоговой службе проанонсировали масштабную проверку участников свободной экономической зоны Крыма, половина которых, пользуясь положением, нарушают закон. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 23 января рассказал глава крымского регионального управления Федеральной налоговой службы Роман Наздрачев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Пристань в Крыму. 1913

«До этого года участникам СЭЗ, которых у нас более тысячи, вопросы с нашей стороны не задавались, но результаты их деятельности говорят о том, что часть из них думают, что она является для них офшором. Но так не будет. Некоторые участники СЭЗ вообще нарушают законы, пользуясь при этом налоговыми льготами, но не предоставляя документов по раздельному бухгалтерскому учёту и правомерности использования льгот», — пояснил Роман Наздрачев.

По его словам, самым хитрым предпринимателям скоро будут отменять льготы, исключать их из СЭЗ и через суд возмещать ущерб, причинённый государству.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому прилегающие к Крыму территориальные воды РФ и внутренние морские воды вошли в состав Крымской свободной экономической зоны.

Государственная дума приняла данный закон 21 июня 2017 года. Спустя неделю его одобрил Совет Федерации.

Расширение свободной экономической зоны связано с создаваемыми международными соглашениями ограничениями в использовании транспортных средств, которые помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Предполагается, что закон будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры в регионе, стимулировать рост грузопассажирских перевозок, яхтенный туризм, а также создание дополнительных рабочих мест в регионе.