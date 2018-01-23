Астана, 23 января, 2018, 15:44 — ИА Регнум. В целях совершенствования банковских операций в Казахстане все банки намерены внедрить биометрические технологии, сообщает 23 января КазТАГ со ссылкой на генерального директора первого кредитного бюро (ПКБ) Руслана Омарова.

geralt Биометрия

В настоящее время в республике биометрию используют два банка. Остальные должны внедрить технологию в течение 2018 года.

По словам Омарова, в ПКБ задействован модуль сравнения фотографий.

Он добавил, что в большинстве финансовых организаций Казахстана данная технология находится на стадии тестирования.

Применение биометрических технологий является составной часть программы «Цифровой Казахстан». В ПКБ считают, что реализация это программы позволит нарастить транзакционную активность банков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что необходимо исключить биометрию несовершеннолетних. Он также добавил, что при внедрении таких технологий необходимо обеспечить баланс прав граждан и интересов бизнеса.