Тбилиси, 23 января, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Первый этап закупки Грузией американских противотанковых комплексов Javelin успешно завершен, они уже прибыли в страну, заявил министр обороны Грузии Леван Изория на встрече с послом США Яном Келли.

U.S. Marine Corps ПТРК Javelin

Противотанковые системы типа Javelin уже размещены в Грузии «в безопасном месте», говорится в сообщении минобороны страны.

По словам Изории, в ближайшее время начнется подготовка к тому, чтобы грузинские военнослужащие освоили навыки управления системами этого типа.

Также министр и посол в ходе встречи обсудили вопросы развития сотрудничества Грузии и США в оборонной сфере и реализации соответствующих проектов.

Напомним, Грузия обратилась к США в 2017 году с предложением продать 410 ракет Javelin. Также в обращении Тбилиси предлагал продать ему 72 командно-пусковые установки (в том числе два командно-пусковых блока), 10 учебных комплексов и 70 зарядов к ним.

Госдеп США одобрил сделку по продаже ракетных комплексов на сумму в $75 млн в ноябре 2017 года, а Конгресс — в декабре. В МИД РФ назвали решение дипломатического ведомства как подталкивание Тбилиси «к новым опасным авантюрам».