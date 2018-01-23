Москва, 23 января, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Объединение Верховного и Высшего арбитражного судов позволило устранить расхождения по ряду важнейших вопросов и привести судебную практику к единообразию. Об этом заявил на торжественном собрании, посвящённом 95-летию Верховного суда России, президент Владимир Путин, сообщает 23 января пресс-служба Кремля.

Суд

По его словам, следствием изменений в 2014 году стала большая правовая определённость, обеспечение принципа равенства граждан перед законом. Этот фактор также значим для развития экономики и бизнеса.

Прежде были прецеденты, когда по одним и тем же делам арбитражные суды и суды общей юрисдикции принимали совершенно разные решения. К счастью, это устранено, подчеркнул президент.

Путин также напомнил, что в 2012 и 2013 годах при поддержке Верховного суда появился такой правовой институт, как апелляционное производство по гражданским и уголовным делам. Он зарекомендовал себя наилучшим образом.

Кроме того, правосудие стало для граждан доступнее, а сроки рассмотрения сократились благодаря возможности подавать иски в электронном виде. Это новшество внедрили в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин ранее анонсировал законодательные поправки, которые позволят разгрузить суды от рутинной работы. Председатели судов будут в большей степени заниматься именно судебной работой, а хозяйственные и организационные полномочия перейдут к администраторам судов, пояснил он.

Напомним, Верховный суд РФ — высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным и иным делам, который был учрежден в 1923 году. В 2014 году Верховный суд и Высший арбитражный суд были объединены.