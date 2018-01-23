Киев, 23 января, 2018, 14:59 — ИА Регнум. В Донбассе возможно обострение конфликта в ближайшее время, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, сообщает 23 января «Украинская правда».

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Миссия ОБСЕ на Украине

По его словам, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на всей линии фронта активные действия с обеих сторон. Солдаты готовят укрепления, окапываются, строят блиндажи, разворачивают технику. Информация была получена благодаря беспилотным летательным аппаратам ОБСЕ.

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Помимо этого обе стороны минируют местность и подтягивают военную технику к линии разграничения.

«Все свидетельствует о том, что стороны готовятся к новой активизации конфликта в ближайшее время», — сказал Хуг.

Он отметил, что в ряде населенных пунктов скапливается военная техника.

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Напомним, между обеими сторонами в Донбассе 23 декабря 2017 года было заключено «новогоднее» перемирие, которое киевские войска постоянно нарушали. А 18 января 2018 года Верховная рада приняла закон о «реинтеграции» Донбасса, который дал фактически неограниченные полномочия ВСУ для ведения боевых действий на Востоке Украины.