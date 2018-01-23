ОБСЕ: В Донбассе в скором времени может произойти эскалация конфликта
Киев, 23 января, 2018, 14:59 — ИА Регнум. В Донбассе возможно обострение конфликта в ближайшее время, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, сообщает 23 января «Украинская правда».
По его словам, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на всей линии фронта активные действия с обеих сторон. Солдаты готовят укрепления, окапываются, строят блиндажи, разворачивают технику. Информация была получена благодаря беспилотным летательным аппаратам ОБСЕ.
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Помимо этого обе стороны минируют местность и подтягивают военную технику к линии разграничения.
«Все свидетельствует о том, что стороны готовятся к новой активизации конфликта в ближайшее время», — сказал Хуг.
Он отметил, что в ряде населенных пунктов скапливается военная техника.
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Напомним, между обеими сторонами в Донбассе 23 декабря 2017 года было заключено «новогоднее» перемирие, которое киевские войска постоянно нарушали. А 18 января 2018 года Верховная рада приняла закон о «реинтеграции» Донбасса, который дал фактически неограниченные полномочия ВСУ для ведения боевых действий на Востоке Украины.