Минск, 23 января, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Мария Игнатенко, адвокат одного из подсудимых по «делу белорусских публицистов» Сергея Шиптенко, попросила суд обратить внимание на то, что телеканал «Беларусь-1» по итогам первого дня прений сторон выпустил не соответствующий действительности видеоролик. Об этом защита объявила сегодня, 23 января, в конце своего выступления на заседании суда по делу авторов ИА REGNUM и других российских СМИ Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, обвиняемых в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд над журналистами ИА REGNUM

Сегодня в ходе второго дня прения сторон Мария Игнатенко сообщила, что 22 января на телеканале БелТВ вышел сюжет, где говорилось, что стороны завершили прения, вина публицистов установлена, и они признали себя виновными в разжигании розни. Адвокат отметила, что это значительным образом затронуло всех участвующих в процессе. Защита отметила, процитировав высказывание одного из госэкспертов Аллы Кирдун о том, что адвокаты «обиделись на ментальном уровне», а публицисты потрясены.

В связи с этим Мария Игнатенко попросила суд в адрес БелТВ вынести частное определение и поставить вопрос о том, что такой подход неприемлем. Указала адвокат также на то, что важно создать видеосюжет, в котором бы были указаны реальные обстоятельства.

Напомним, что вечером 22 января телеканал «Беларусь-1» выпустил репортаж о суде над белорусскими публицистами, сотрудничавшими с ИА REGNUM и другими российскими СМИ. Недоумение не может не вызывать, во-первых, то, что в качестве видеоряда к этому материалу использовали кадры с судебного процесса над бандой чёрных риелторов из Могилёва, которые совершили немало убийств.

Во-вторых, со ссылкой на «некоторые СМИ» телеканал сообщил, что Шиптенко, Алимкин и Павловец якобы признались в том, что писали тексты, которые «могли стать причиной разжигания национальной розни». Также в ролике говорилось о том, что «вина обвиняемых полностью установлена».

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Причём на какие именно СМИ ссылается «Беларусь-1», остаётся загадкой, ведь несколько изданий, писавших об этом процессе вчера, предоставляли информацию только о выступлении прокурора, оглашённом им окончательным обвинениям и о выступлении адвоката Алимкина Николая Хлебовца. Так, прокурор Александр Король 22 января отказался от обвинения по «экономической» статье (часть первая 233 статьи) в отношении Юрия Павловца Сергея Шиптенко, которых, помимо разжигания розни, обвиняли еще и в «незаконном ведении предпринимательской деятельности», под чем подразумевалось получение гонораров за авторские материалы. Прокурор оставил статью 130 о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды и попросил признать подсудимых виновными в совершении умышленных действий, которые были направлены, по мнению обвинения, на возбуждение розни группой лиц, и назначить наказание на срок ограничения свободы на пять лет, отсрочив исполнение наказания на три года.

Сегодня в Минском городском суде проходит второй день прений сторон. Выступление защиты Шиптенко длилось несколько часов. В завершении Мария Игнатенко попросила полностью оправдать её подзащитного, заявила, что обвинения абсурдны. Также адвокат попросила снять арест с имущества, а именно с транспортного средства, денег на счету и ряда предметов, изъятых в ходе обыска, например, книг и вещей, которые признали вещественными доказательствами.