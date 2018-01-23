Москва, 23 января, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, который намерен принять участие в предвыборной гонке в качестве самовыдвиженца и снова побороться за пост главы государства, встретится с доверенными лицами в конце января.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, заявив, что такая встреча действительно планируется, однако точных дат не называл. Песков ранее уточнял, что, вероятнее всего, такая встреча состоится после регистрации полного списка доверенных лиц и пройдёт в нерабочее время.

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Между тем, по информации одно из участников предстоящей встречи, народного артиста СССР Василия Ланового, это мероприятие пройдёт 23 и 30 января, пишет «РИА Новости».

«29 и 30 января я встречаюсь с теми, кто вошел в число доверенных лиц Путина», — заявил Лановой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года президент РФ Владимир Путин во время посещения избирательного штаба, напутствовал сопредседателей. Он попросил их и всех, кто будет заниматься штабной работой, «действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушая». Это касается и сбора подписей. Глава государства также отметил, что работа штаба не должна сводиться к выполнению формальных процедур, а основные усилия требуется направлять на прямой диалог с людьми.

Напомним, выбирать президента жители России будут 18 марта 2018 года. Участие в выборах примет и действующий глава государства Владимир Путин. В борьбу за высокий пост он вступит в качестве самовыдвиженца. Необходимое количество подписей в свою поддержку он уже собрал.

12 января Центризбирком зарегистрировал первую часть списка доверенных лиц Владимира Путина в составе 259 человек. На очередном заседании ЦИК 22 января была зарегистрирована вторая группа доверенных лиц, которые будут вести агитацию перед выборами за действующего президента РФ. В неё вошли 154 человека. Это представители всех 85 регионов России.