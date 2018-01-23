Москва, 23 января, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Законопроект, регулирующий деятельность частных военных и военно-охранных организаций (ЧВОО), подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия». Как следует из текста законопроекта, имеющегося в распоряжении ИА REGNUM, предметом регулирования являются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией частных военных и военно-охранных организаций, выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью.

В зоне боевых действий

На деятельность таких организаций не распространяется законодательство Российской Федерации, регламентирующее частную охранную деятельность, отмечают авторы. Кроме того, регулирование организаций не затрагивает регулирование деятельности правоохранительных органов, равно как и деятельность военнослужащих.

Отдельно указывается, что полномочия, устанавливаемые инициативой, частные военные компании имеют право реализовывать исключительно за пределами Российской Федерации.

Форма

Частная военная и военно-охранная организация может быть создана только в форме общества с ограниченной ответственностью и не может осуществлять иную деятельность, кроме военной и военно-охранной деятельности, следует из текста документа.

Типовой устав определяет структуру частной военной и военно-охранной организации, статус её структурных подразделений, органы управления и контроля, права и обязанности, а также социальные гарантии сотрудникам, порядок создания, реорганизации и ликвидации частной военной и военно-охранной организации.

Уставный капитал частной военной и военно-охранной организации не может быть менее 10 млн рублей. Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал частной военной и военно-охранной организации не может быть более 50% от размера уставного капитала. На момент подачи заявления на получение лицензии на осуществление военной и военно-охранной деятельности уставной капитал частной военной и военно-охранной организации должен быть полностью оплачен.

Чем занимаются

Предполагается, что основными видами работ и услуг таких организаций в частности являются: участие в миротворческих операциях по линии международных организаций; обучение личного состава вооружённых сил, полиции и иных сил безопасности государства территориальной юрисдикции; обслуживание и ремонт боевой техники и вооружения; услуги военного консалтинга; обеспечение поставок военного обмундирования и снаряжения; выполнение строительных работ военного назначения; разминирование территории, зданий, сооружений; предоставление услуг военных переводчиков; пресечение международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации; защита суверенитета и целостности иностранного государства, восстановление конституционного порядка на его территории; охрана объектов различного назначения; обеспечение защиты жизни и здоровья физических лиц в соответствии с положениями заключенных договоров; охрана, в том числе вооруженная, колонн, конвоев, а также морских судов (при наличии угрозы нападения); услуги охранного консалтинга; осуществление работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств защиты и охраны, средств идентификации груза, досмотровой и антитеррористической техники.

Роль Минобороны

Деятельность частных военных и военно-охранных организаций, в соответствии с документом, является лицензируемой. Органом, осуществляющим выдачу лицензии, является Министерство обороны Российской Федерации. При этом предъявляются повышенные требования для получения и сохранения лицензии по этому виду деятельности.

«Отдельно настоящим федеральным законом подчеркивается, что федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, может признать регистрацию частной военной и военно-охранной организации нецелесообразной», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Контроль за частными военными компаниями

В частности, законопроектом устанавливается, что реализация полномочий частной военной и военно-охранной организации осуществляется при наличии специального разрешения Минобороны.

Место постоянной дислокации частной военной и военно-охранной организации, его структурных подразделений определяет также Минобороны. Маршруты перемещения оружия и иного имущества, а также сотрудников частной военной и военно-охранной организации, его представительства, филиала, дочернего общества и совместных предприятий, равно как и места их временной дислокации, осуществляются в разрешительном порядке при наличии специального разрешения, выдаваемого Минобороны.

При этом осуществление операций по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, по защите суверенитета и целостности иностранного государства, восстановлению конституционного порядка на его территории, реализуется в разрешительном порядке при наличии специального разрешения, выдаваемого Минобороны, а также с участием уполномоченного представителя министерства.

Кроме того, по требованию Минобороны частная военная и военно-охранная организация обязана немедленно прекратить реализацию таких операций и вернуться на место постоянной дислокации.

Также прописывается, что все вопросы, связанные с деятельностью частной военной и военно-охранной организации, а также с контролем за указанной деятельностью, не урегулированные предлагаемым проектом закона, реализует Минобороны.

Принципы

Предполагается, что ЧВК будут действовать по прописанным для них принципам. Так, согласно законопроекту, к основным принципам частной военной и военно-охранной деятельности относятся: уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина; уважение принципов международного права и их соблюдение; уважение к культурным особенностям и национальным обычаям государства территориальной юрисдикции; расовым и национальным отличиям и свободе вероисповедования; уважение суверенитета и территориальной целостности государств; законность; подконтрольность и поднадзорность.

Не только бои

В случае законодательного урегулирования частные военные и военно-охранные организации способны принять активное участие в защите прав и свобод российских граждан за рубежом, национальных интересов Российской Федерации, охране сотрудников российских компаний на территории иностранных государств со сложной военно-политической ситуацией, развитии международного военного сотрудничества, снижении уровня военных и террористических угроз путем выполнения и оказания военных и военно-охранных работ и услуг, отмечают парламентарии.

«С учетом современной международной обстановки они также могли бы использоваться в операциях по противодействию наркотрафику, организованной преступности и в мероприятиях по восстановлению общественного и конституционного порядка», — указали в «Справедливой России».