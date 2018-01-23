Москва, 23 января, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК), по предварительным данным, отклонил 90% заявок от мужчин и 80% заявок от женщин в конькобежном спорте, планировавших принять участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Об этом, как передает «Матч ТВ», сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Вход запрещён

«По мужской команде у нас 90% списка в конькобежном спорте отклонено, никто из лидеров — Юсков (Денис Юсков), Кулижников (Павел Кулижников), по предварительной информации, приглашения не получат, — говорит Кравцов. — У женской команды отклонено 80% заявки».

Кравцов добавил, что СКР в ближайшее время отправит в МОК «списочный состав по дистанциям, и окончательный ответ ожидается 28 января».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 г. комиссия МОК отстранила сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, оставив для отдельных спортсменов возможность выступить под нейтральным флагом. Решение было принято на основании отчетов комиссии Дениса Освальда.

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