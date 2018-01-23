Москва, 23 января, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ опубликовало список критериев, по которым будут отбираться новые российские города в список «Золотого кольца» России, сообщили ИА REGNUM в Ассоциации туроператоров России.

Wikipedia.org Ростовский кремль

Один из основных критериев — город-претендент должен быть основан не позднее XV века.

В городе должно быть не менее 10 объектов показа, должна присутствовать сохранившаяся цельная историческая архитектурно-планировочная городская среда.

Также, в частности, в городе должно быть не менее 15 объектов культурного наследия, памятников, ансамблей и достопримечательностей, при этом не менее 50% из них должны находиться в удовлетворительном состоянии.

Город должен иметь театры, кинозалы и парки (не менее пяти). Должны быть благоустроены пешеходные зоны, высажены зеленые насаждения, проведено освещение основных объектов культурного наследия.

Критерии предусматривают наличие в городе не менее 80 мест в гостиницах 4−5*, не менее 250 мест в объектах 2−3* и не менее 250 мест — в иных средствах размещения.

В городе-претенденте должно быть не менее 20 пунктов питания (в совокупности не менее 800 мест) с национальной и местной кухней.

Кроме того, у города должен быть свой интернет-сайт с экскурсионными программами и дорожной навигацией.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 22 января Министерство культуры России начало сбор заявок от городов, которые хотят войти в туристический маршрут «Золотое кольцо».

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что в «Золотое кольцо» будет включаться не более одного нового города в год.

В список городов-претендентов входят: Тула, Углич, Боровск, Таруса и Калуга.

Напомним, на сегодняшний день в список городов «Золотого кольца России» внесены восемь городов из пяти регионов России — это Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

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