Якутск, 23 января, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Счётная палата РФ проанализировала наполнение бюджетов субъектов ДФО и расходование средств. Якутия и Сахалин в отчёте отличились снижением поступлений от налога на прибыль из-за курса валют, Амурская область побила дальневосточный рекорд по сумме штрафа в бюджет РФ за нецелевое использование предоставленных из бюджета страны средств, Колыма пострадала от падения налогов от добычи полезных ископаемых, а именно серебра, Приморье продемонстрировало самый значительный в ДФО прирост доходов на прибыль организаций, а ЕАО погрязла в долгах, передаёт корреспондент ИА REGNUM, проанализировав отчёт Счётной палаты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Читайте также: Развитие ДФО: театры — Сахалину, миллион — приезжим, икра — москвичам

Самым интересным, на наш взгляд, в этом отчёте стала таблица, в которой указаны бюджетные меры принуждения к дальневосточным регионам, необходимость применения которых возникла по итогам перечисления им 308,5 млрд рублей из бюджета РФ. Так, при использовании 177,3 млрд рублей субъектами ДФО были нарушены условия предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 87,6 млрд рублей — не соблюдены предельные размеры дефицита, установленного Бюджетным кодексом РФ, ещё 39 млрд рублей были использованы нецелевым образом. Показатели результативности не были достигнуты при использовании 4,5 млн.

Здесь сильнее всех отличилась Амурская область, с которой в 2016—2017 годах было взыскано 109,9 млрд за нецелевое использование субсидии из федерального бюджета, нарушение условий предоставления (расходования) субсидии из федерального бюджета. Магаданская область, в свою очередь, пострадала от сокращения дотаций на 86,7 млрд рублей, Приморье вернуло 45,6 млрд из-за нецелевого использования и нарушения условий расходования бюджетных средств, Хабаровский край не соблюдал условия предоставления субсидий, за что возвратил 44,7 млрд, Якутия по этой же причине потеряла 10,3 млрд рублей, остальные дальневосточные регионы отделались меньшими суммами.

В целом за анализируемые в отчёте 9 месяцев 2017 года тенденция с бюджетами субъектов ДФО была такова: сокращалась доля налоговых доходов (до 64%) и увеличивался процент неналоговых (более 11%). Доходы дальневосточных регионов по налогу на прибыль организаций снизились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 32,7%, положительную динамику по этому показателю сохраняли Камчатка, Хабаровский край, Амурская область и Еврейская автономия, лучший результат продемонстрировало Приморье — 11,8% роста.

Существеннее всего (более чем на 40%) просели по налогу на прибыль организаций по сравнению с 2016-м годом Якутия, Сахалин и Чукотская автономия. Как объяснили в Счётной палате, причиной снижения доходов от этой статьи на Сахалине стало снижение стоимости нефти и газа на мировых рынках сырья, а также падение курса рубля к доллару США, и, как следствие, снижением платежей в рамках СРП «Сахалин — 1» и «Сахалин — 2». Сыграло свою роль и понижение с 80 до 75% норматива зачисления налога на прибыль, уплачиваемого организациями по соглашению о разделе продукции и зачисляемого в бюджеты субъектов РФ. По данным Сахалинской области, объём выпадающих доходов регионального бюджета от введения данной законодательной нормы за 9 месяцев 2017 года составил 2,4 млрд рублей.

Читайте также: Сахалин, лишившись нефтегазовых доходов, сверстал бездефицитный бюджет

Самое сильное снижение поступлений от консолидированной группы налогоплательщиков наблюдалось в Якутии, где за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом-2016 доходы по этой статье сократились на 89,4%, и в Магаданской области (на 73,5%). Якутия такие перемены объяснила тем, что финансовые показатели наиболее крупного налогоплательщика — участника консолидированной группы налогоплательщиков ОАО «Сургутнефтегаз» — зависят от колебаний курса рубля по отношению к доллару США, а также снижения прейскурантных цен на алмазное сырье и сокращения объемов добычи этих драгоценных камней. Магаданская область связала свои финансовые проблемы с уменьшением объёмов добычи серебра.

В Счётной палате также констатировали, что во всех субъектах ДФО наблюдается рост поступлений налога на доходы физических лиц, за анализируемый период 2017 года — в среднем на 5,3%. При этом уровень прироста поступлений налога в субъектах ДФО значительно дифференцирован: от 0,4% — в Приморском крае до 10,4% — в Магаданской области.

Доходы по налогам на имущество у дальневосточников варьируются от 5% (в Магаданской области) до 20% (в Амурской области) от общего объёма налоговых поступлений. Темп роста заработка регионов от сбора на имущество организаций составил в среднем 9,1%, хорошие показатели здесь продемонстрировали почти все субъекты ДФО, за исключением Сахалинской области (снижение на 3,3%) и Чукотской автономии (снижение на 4,9%).

Сложной оказалась ситуация с налогами на добычу полезных ископаемых, которые в 2017 году на Дальнем Востоке упали на 8%. Значительное сокращение платежей отмечается в Амурской области (более 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), обусловлено оно неуплатой налога организациями — участниками региональных инвестиционных проектов, применивших нулевой коэффициент для территории добычи полезных ископаемых. На 25% меньше денег от извлечения из недр земли природных богатств стала получать Магаданская область в связи с уменьшением объёмов добычи серебра.

В Счётной палате также констатировали отрицательную динамику поступлений в бюджеты дальневосточных регионов акцизов в связи с уменьшением норматива зачисления в региональный бюджет с 88% — в 2016 году до 61,7% — в 2017-м. Что касается неналоговых доходов, то за 9 месяцев 2017 года в консолидированные бюджеты субъектов ДФО поступило 84,2 млрд рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Если анализировать расходы регионов ДФО, то, по сведениям из отчёта СП РФ, они выросли за три года на 105,4 млрд рублей. За первые три квартала-2017 дальневосточные регионы потратили 530,3 млрд. рублей, на 2,2% больше, чем в 2016 году. Суммарный дефицит консолидированных бюджетов рассматриваемых субъектов составил 4,6 млрд. рублей при том, что в финансовых документах регионов он был предусмотрен в общей сложности в размере 67,4 млрд. (максимально — у Сахалина, 18,3 млрд. рублей).

«Данная ситуация может свидетельствовать о «сдерживании» исполнения расходной части региональных бюджетов в течение финансового года, в том числе в ожидании поступления дополнительных источников финансирования, включая финансовую поддержку из федерального бюджета, в IV квартале 2017 года», — предположили в Счётной палате.

Там также констатировали, что на протяжении последних лет фактические расходы консолидированных бюджетов дальневосточных регионов были ниже показателей уточненных плановых назначений на 8,5—5,3%.

«При этом уточненные плановые назначения по доходам в целом выполняются, — подчеркнули аналитики. — Данная ситуация показывает основную проблему формирования и исполнения бюджетов субъектов ДФО: существующие ограничения возможностей регионов по финансовому обеспечению принятых расходных обязательств (как за счёт собственных доходов, так и за счёт привлечения заемных средств), в связи с чем возникает необходимость принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации решений о 28 приоритизации направлений расходования бюджетных средств и оптимизации расходных обязательств».

С долгами на Дальнем Востоке ситуация трудная: за три года он вырос на 32,7 млрд. рублей, или на 27,6%: с 118,4 млрд рублей в 2015 году до 151,1 млрд в 2017-м. Тем не менее задолженность по кредитам от кредитных организаций субъектов ДФО за рассматриваемый период уменьшилась на 38,5%.

Читайте также: Плюс 200 млн рублей: Дальний Восток продолжает наращивать долги

Самой сложной называет Счётная палата ситуацию с долгами в ЕАО, где объём государственного долга составляет 92,6%, банковских кредитов — 52,3% от доходов областного бюджета. У остальных субъектов ДФО размеры внебюджетных займов не превышает допустимого уровня в 50% от доходов, наибольший у Магаданской области (38,5%). Отдельное внимание в Счётной палате обратили на сокращение объёма средств, направляемых дальневосточными регионами на исполнение расходных обязательств, установленных «майскими» указами.

Как сообщало ИА REGNUM, бессменный лидер по сумме госдолга в ДФО — Якутия, размер займов которой уже превысил 50 млрд рублей и составляет треть от всех долгов регионов Дальнего Востока. При этом глава Якутии Егор Борисов считает, что кредиты — это удобно.

«Не возьми мы в своё время на себя повышенные долговые обязательства, не создай дефицит бюджета, не было бы сейчас этих объектов, а все бюджетные средства направлялись бы на текущие расходы, то есть на потребление», — пояснял он.