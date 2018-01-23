Симферополь, 23 января, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Крымские власти отдали в аренду землю санатория «Жемчужина» в южнобережном посёлке Гаспра под строительство частной пятизвёздочной гостиницы стоимостью более одного миллиарда рублей. Соответствующее решение принято 23 января на заседании Совета министров РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Передать в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инфраструктурных проектов» («УКИП») недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым. Имущество передается в аренду с целью строительства гостиничного комплекса со СПА-центром в посёлке Гаспра, мыс Ай-Тодор», — отмечается в тексте распоряжения.

Согласно документам, застройщик, получивший землю на 49 лет, обязан обеспечить свободный проход граждан к морю и памятнику «Ласточкино гнездо», а также отказаться от реализации проекта в случае вхождения этого участка в игорную зону.

Как сообщается на крымском инвестиционном портале, проектная стоимость будущего отеля составляет 1,162 млрд рублей.

По данным Единого госреестра юридических лиц, учредителем ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» является Владимир Зарицкий, который также выступает учредителем четырёх московских компаний, занимающихся торговлей и энергетикой. Предположительно речь идёт о бывшем главкоме ракетных войск РФ.

Напомним, в 2016 году границы Крымской игорной зоны были определены в пределах санатория «Жемчужина». При этом жители посёлка Гаспра поддержали её создание, проголосовав за изъятие участка в 17 га из границ населённого пункта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2009 года на всей территории России, кроме специально выделенных зон, был запрещен игорный бизнес. Было выделено четыре игорные зоны: одна в районе Владивостока, другая на Алтае, третья — под Калининградом, четвертая — на Азово-Черноморском побережье Кавказа.