Москва, 23 января, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Падение объёма продаж водки говорит о том, что у граждан не хватает на неё денег и они предпочитают менее дорогие и менее качественные алкогольные напитки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 января заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Водка

Объём продаж водки в 2017 году снизился на 16,6%, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей. В целом продажи всех алкогольных напитков резко снизились. Исключением стали только фруктовые и плодовые вина — их потребление выросло на 71,8%.

«Уменьшение продаж водки не значит, что в РФ стали меньше пить, это совершенно очевидно. Просто падает уровень жизни населения, реальные доходы не растут, и у людей становится меньше денег», — считает Емельянов. Поэтому, по его словам, граждане покупают некачественную, «паленую» водку, которая продаётся чаще всего нелегально и не учитывается в статистических данных.

«Либо население переходит на так называемую «дешёвую бормотуху» — как раз те самые плодовые вина, которые дешевле водки. В этом весь секрет сокращения продаж водки», — уверен депутат.

Между тем, напоминает он, в РФ уже не первый год пропагандируется здоровый образ жизни, но программы по оздоровления населения не работают, поскольку нет экономического роста.

«Такие программы хороши, когда экономика растёт, а уровень жизни населения позволяет обеспечить гражданам более широкие интересы: учиться, путешествовать, посещать какие-то секции, театры и другие культурные мероприятия. А если человеку нечем кормить семью и он хочет забыться, то ему кроме паленой водки ничего не остаётся», — подчёркивает Емельянов.