Москва, 23 января, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Учёные из России и Германии получили квантовый метаматериал из сверхпроводниковых зеркальных кубитов — наименьших элементов для хранения информации в квантовом компьютере. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Квантовый процессор

Учёные под руководством главы лаборатории «Сверхпроводящие материалы» НИТУ «МИСиС» профессора Алексея Устинова создали квантовый метаматериал. Схема вещества состоит из пяти зеркальных переходов, симметричных своей оси.

В результате экспериментов исследователи выяснили, что материал из зеркальных кубитов может переключаться между двумя режимами. В одном из них он хорошо проводит электромагнитные волны и почти прозрачен для электромагнитного излучения. Во втором — не проводит излучение и остаётся непрозрачным.

Учёные поясняют, что метаматериалы состоят из большого числа повторяющихся структур, которые называются мета-атомами. Каждый мета-атом имеет размеры в десятки или сотни нанометров и характеризуется собственным набором свойств, которые исчезают при попытке разделить его на составляющие.

Отмечается, что на компьютере достаточно сложно просчитать свойства одного зеркального кубита. При этом достичь предела сложности можно, усложнив его схему. Учёные считают, что такие системы можно будет использовать как квантовый симулятор.

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