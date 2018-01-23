Москва, 23 января, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Жалобу в Министерство культуры намерены подать общественники и попросить перенести премьеру фильма «Смерть Сталина» на лето, об этом сообщил член Общественной палаты Павел Пожигайло.

Низкопробная чернушная комедия «Смерть Сталина», Франция

По мнению члена совета, юристы, которые присутствовали на общественном просмотре французско-британской комедии, нашли элементы, противоречащие действующему законодательству в России.

«В ленте оскверняются наши исторические символы — советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения», — цитирует слова Павла портал РБК.

По мнению активистов, премьера фильма, назначенная на 25 января, является оскорбительной для ветеранов Сталинградской битвы. Празднования 75-летия победы под Сталинградом намечены на 2 февраля этого года. Стоит сказать, что и освобождение Ленинграда из блокадного кольца, произошло 27 января 74 года назад.

По мнению главы Общественного совета при Минкультуры России Юрия Полякова, фильм «Смерть Сталина» не является историческим, не содержит в себе какой-либо культурной ценности, а также является оскорбительным.

Напомним, 17 января кинокомпании «Вольга» было выдано прокатное удостоверение от Министерства культуры. Мировая премьера фильма состоялась осенью 2017 года. Отметим также, что не все российские кинотеатры с воодушевлением приняли идею проката фильма. Так в Екатеринбурге муниципальные кинотеатры отказались от проката.