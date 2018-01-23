Общественники требуют переноса даты премьеры фильма «Смерть Сталина»
Москва, 23 января, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Жалобу в Министерство культуры намерены подать общественники и попросить перенести премьеру фильма «Смерть Сталина» на лето, об этом сообщил член Общественной палаты Павел Пожигайло.
По мнению члена совета, юристы, которые присутствовали на общественном просмотре французско-британской комедии, нашли элементы, противоречащие действующему законодательству в России.
«В ленте оскверняются наши исторические символы — советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения», — цитирует слова Павла портал РБК.
По мнению активистов, премьера фильма, назначенная на 25 января, является оскорбительной для ветеранов Сталинградской битвы. Празднования 75-летия победы под Сталинградом намечены на 2 февраля этого года. Стоит сказать, что и освобождение Ленинграда из блокадного кольца, произошло 27 января 74 года назад.
По мнению главы Общественного совета при Минкультуры России Юрия Полякова, фильм «Смерть Сталина» не является историческим, не содержит в себе какой-либо культурной ценности, а также является оскорбительным.
Напомним, 17 января кинокомпании «Вольга» было выдано прокатное удостоверение от Министерства культуры. Мировая премьера фильма состоялась осенью 2017 года. Отметим также, что не все российские кинотеатры с воодушевлением приняли идею проката фильма. Так в Екатеринбурге муниципальные кинотеатры отказались от проката.