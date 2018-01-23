Минск, 23 января, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Сегодня, 23 января, в Минском городском суде второй день подряд проходят прения сторон по уголовному делу против публицистов ИА REGNUM и других российских СМИ Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина. Адвокат Шиптенко Мария Игнатенко заявила, что эксперты, которые обнаружили «признаки экстремизма» в текстах журналистов, попытались в своём заключении подогнать частное мнение под изначально заданную цель — найти состав преступления.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Сегодняшнее заседание началось с выступления адвоката Шиптенко, которая сразу отметила, что её радует предложение гособвинения по поводу отказа от «экономической» статьи и предложение отпустить публицистов в зале суда. Также защита обратила внимание на то, что раз обвинение не исключило «группу лиц», то, вероятно, считает, что у обвиняемых были пособники, публиковавшие материалы. В этом случае уже нельзя говорить о соисполнительстве, это пособничество, то есть часть о совершении преступления «группой лиц» необъективно вменяется Шиптенко.

Игнатенко подчеркнула, что подсудимые не экстремисты, поэтому теперь необходимо восстановить правовое положение людей, которые провели больше года в СИЗО. Оснований для возбуждения уголовного дела не должно было быть вообще. В связи с этим теперь важно проанализировать начальный момент возникновения уголовно-правовых проблем в жизни публицистов, заявила адвокат.

В ходе своего выступления Игнатенко напомнила суду и присутствующим в зале позицию защиты по ряду вопросов. Например, защита указала на то, что у неё есть все основания полагать, что заседания РЭК (республиканской экспертной комиссии) по текстам Артура Григорьева (материалы на EADaily под этим псевдонимом приписываются Сергею Шиптенко) вовсе не проводилось.

Напомнила Игнатенко и о том, что заключение экспертизы текстов публицистов не выдерживает никакой критики. Так, власти эксперты выделяют в отдельную группу, но при этом не могут указать признаки такой группы. В своих текстах автор критикует не народ Белоруссии, а политические власти, поэтому не о каком «логико-семантическом следствии» здесь говорить нельзя, поскольку оно «эзотерико-мистическое».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд над тремя белорусскими публицистами начался 18 декабря 2017 года. 20 января судья объявил о том, что судебное следствие завершено, подсудимым выступить он не дал, сказав, что у них еще будет возможность выступить. Так, в понедельник, 22 января, в Минском городском суде начались прения сторон.

Первым выступал прокурор Александр Король. Он отказался от обвинения по «экономической» статье (часть первая 233-й статьи) в отношении Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, которых, помимо разжигания розни, обвиняли еще и в «незаконном ведении предпринимательской деятельности», под чем подразумевалось получение гонораров за авторские материалы. Однако гособвинение не стало отказываться от статьи 130 о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. Гособвинитель попросил признать подсудимых виновными в совершении умышленных действий, которые были направлены, по мнению обвинения, на возбуждение розни группой лиц, и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, отсрочив исполнение наказания на три года.