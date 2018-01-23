Москва, 23 января, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В Минобороны заявили о скором оснащении зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» малогабаритной бюджетной ракетой, предназначенной для борьбы с «беспилотными камикадзе», сообщают 23 января «Известия».

UMKH77R ЗРПК «Панцирь-С1»

Опыт применения ЗРПК «Панцирь» в боевых действиях в Сирии был учтён при разработке новой бюджетной ракеты, уже получившей среди военных название «гвоздь» за её компактные размеры. Так, уже известно, что в один штатный контейнер «Панциря» помещаются четыре «гвоздя», предназначенных для борьбы с малоразмерными целями, такими как беспилотники и даже реактивные снаряды систем залпового огня.

Сообщается, что в ходе испытаний, новый боеприпас демонстрирует уверенное поражение учебных целей с заданной точностью.

Напомним, что впервые малогабаритная зенитная управляемая ракета (ЗУР) была представлена тульским АО «Конструкторское бюро приборостроения» на международном военно-техническом форуме «Армия-2017». По мнению независимых экспертов, у ракеты есть все перспективы стать основным средством противодействия применению противником скоростных высокоточных боеприпасов.