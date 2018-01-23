Донецк, 23 января, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Украинские силовики пять раз провели обстрел населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и один раз — в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 22 января, сообщают пресс-службы Вооруженных сил республик.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

Согласно сообщению, в ЛНР подверглось минометному обстрелу село Калиновка. В ДНР под огонь ВСУ попало пять населенных пунктов, украинскими войсками применялись минометы, оружие БМП, гранатометы, стрелковое и крупнокалиберное оружие.

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Также от огня украинских силовиков пострадали пятеро мирных жителей в ДНР, многие из которых получили осколочные ранения различных частей тела.

Напомним, ежедневно киевские войска ведут обстрел из всех видов вооружения мирных населенных пунктов в ДНР и ЛНР, несмотря ни на объявленное «новогоднее» перемирие, ни на выходные дни. Как отметил представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, перемирие в Донбассе спустя две недели закончилось.

Помимо этого, ВСУ продолжают наращивать силы на линии соприкосновения, ведя разведку и корректировку огня беспилотными летательными средствами.

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