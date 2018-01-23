Калуга, 23 января, 2018, 09:19 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году продолжается череда пожаров с гибелью людей. Как сообщил 23 января корреспонденту ИА REGNUM руководитель Кировского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Владислав Шульга, в городе Киров произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли два человека.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области Тушение пожара в жилом доме

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В сгоревшем доме находились 64-летняя мать и её 34-летний сын. По предварительным данным причиной возгорания послужила неисправность электропроводки.

По данному факту следователем регионального СК России проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января 2018 года при пожаре в дачном доме в садоводческом товариществе «Истье» в Жуковском районе Калужской области погибли две девочки 14 и 16 лет. Трагедия произошла в результате перегрузки электросети дома из-за включения в сеть одновременно трех электрообогревателей.

Добавим, что с начала 2018 года в Калужском регионе на пожарах в домах погибло ещё несколько человек.