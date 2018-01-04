Две девочки погибли в результате пожара в Калужской области

Калуга, , 19:57 — REGNUM Перегрузка и оплавление электросети дома в результате превышения предельного напряжения, в виду включения в сеть одновременно трех электрообогревателей, стали причиной ночного пожара в дачном доме в садоводческом товариществе «Истье». На пожаре погибли две несовершеннолетние девочки. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Тигран Авакумьянц.

По его словам, 2 января 2018 года 37-летняя жительница Московской области совместно со своей 14-летней дочерью и 16-летней племянницей, жительницей города Волжский Волгоградской области, а также 68-летним дядей приехали на дачу в Калужскую область для проведения новогодних праздников.

В ночь на 4 января взрослые легли спать на первом этаже деревянного дома, включив в сеть электрический обогреватель, девочки легли спать на мансардном этаже, включив в сеть два электрических обогревателя.

Ночью взрослые проснулись, услышав крики детей, увидели дым и огонь со второго этажа, подняться на этаж не смогли, так как мансарда была объята пламенем, лестница частично обвалилась. Женщина с мужчиной выбежали на улицу, попытались залезть на мансардный этаж с помощью приставной лестницы через окно, однако не смогли в виду повсеместного распространения огня. В результате пожара девочки погибли.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится процессуальная проверка.

Назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших, пожарно-техническая и химическая экспертизы, опрошены очевидцы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание в дачном доме на территории товарищества «Истье» в Жуковском районе Калужской области случилось в 03 час. 14 мин. 4 января. На пожаре погибли два человека.

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