Горно-Алтайск, 23 января, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Сотрудники Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН сегодняшним утром, 23 января, известили сразу о трёх сейсмических событиях, зарегистрированных в горах Алтая. По данным katun24.ru, первый подземный удар магнитудой 2,7 произошёл 5:32 (по Гринвичу) в 264 километрах юго-восточнее Горно-Алтайска. Эпицентр второго находился в непосредственной близости от первого, сила была идентичной. Третий раз дрожь земли была несколько сильнее: 3,2 балла по шкале MSK 64.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горы Алтая

Напомним, Алтай сейчас переживает еще и погодный катаклизм: температура воздуха в республике опустилась до — 32.8 °C

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Горный Алтай считался регионом, где сейсмическая активность весьма умеренная. Однако 27 сентября 2003 года на южной окраине Чуйской впадины произошло мощное землетрясение интенсивностью 9−10 баллов, вызвавшее значительные разрушения. Палеосейсмолог Евгений Деев полагает, что теперь можно говорить о достаточно устойчивой повторяемости сильных землетрясений на противоположной, северной границе Чуйской впадины.

Серия мелких землетрясений на Алтае регистрировалась в течение всего 2017 года.