Москва, 23 января, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил РФ отныне должны на поздравление или благодарность командира отвечать «Служу России». Соответствующие изменения в Устав внутренней службы Вооружённых сил внес президент РФ Владимир Путин.

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Согласно указу главы государства, изменения вносятся в статью 58 Устава внутренней службы Вооружённых сил Российской Федерации. Ранее устав предписывал отвечать на поздравления или благодарности командира «Служу Российской Федерации», отныне военнослужащие должны отвечать в той же ситуации словами «Служу России».

«Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «Ура», а если командир (начальник) благодарит их, военнослужащие отвечают: «Служим России», — сказано в указе, подписанном Владимиром Путиным.

Напомним, Устав внутренней службы Вооружённых сил РФ определяет права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними, обязанности основных должностных лиц, а также правила внутреннего порядка.

Уставом руководствуются военнослужащие органов военного управления, воинских частей, кораблей, предприятий, организаций Вооруженных сил России, в том числе военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации (далее — воинские части), а также лица гражданского персонала, замещающие воинские должности.

Положения устава в равной степени относятся к военнослужащим всех воинских частей и подразделений.